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    Казахстан стал председателем Межгосударственного совета по космосу в 2021 году

    28 Января 2021, 13:07

    НУР_СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 января 2021 года в формате онлайн состоялось второе заседание Межгосударственного совета по космосу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как мы сообщали ранее , решение о создании Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ было принято 2 ноября 2018 года в столице Казахстана для более успешной реализации Соглашения о совместной деятельности стран Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

    Первое заседание прошло год назад в столице Беларуси Минске, второе было запланировано в Казахстане.

    По предложению Исполнительного комитета СНГ председателем Совета на 2021 год избран члена Совета от Республики Казахстан, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

    В заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, представители Исполнительного комитета СНГ, представители Республики Армении и Азербайджанской Республики приняли участие в заседании совета в качестве наблюдателей.

    Участие в онлайн заседании Совета также приняли руководители предприятий космической отрасли Казахстана.

    На повестке дня было 18 актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере освоения и развития космоса.

    Республика Казахстан представила участникам заседания свой опыт в вопросах цифровизации отраслей экономики на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли РК, геоинформационных технологий и спутниковой навигации.

    Также был обсужден вопрос создания оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, реализации инвестиционного проекта по созданию казахстанской спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из 3-х космических аппаратов.

    По итогам заседания был утвержден план работ Совета на 2021 год. Следующая встреча представителей государств — участников СНГ в области космической деятельности запланирована на первое полугодие 2022 года в Российской Федерации.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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