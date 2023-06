Казахстан стал фаворитом престижного кинофестиваля в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Фестиваль кино «V Eurasian Film Festival (ECG FF)»-2023 завершился в Лондоне, названы победители и призеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Лондоне, в кинотеатре Premiere Cinemas. прошла церемония награждения победителей и призеров кинофестиваля «V Eurasian Film Festival (ECG FF)». Почетными гостями стали мэр лондонского района Хаверинг Стефани Нанн, представители посольств из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Беларуси.

С приветственной речью выступил Посол Республики Казахстан в Великобритании Магжан Ильясов, отметивший значимость подобных мероприятий для развития казахского искусства и укреплении межгосударственных связей.

Как сообщалось ранее, Дни культуры Казахстана были организованы в рамках кинофестиваля «V Eurasian Film Festival»-2023 в Лондоне с 25 по 30 мая. В программе - показы фильмов казахстанских режиссеров, презентации художников, музыкальные выступления, презентация новых книг издательства Hertfordshire Press. На вечере был представлен клип The Story of One Sky Димаша Кудайбергена.

По информации организаторов кинофестиваля, фильмы казахстанских режиссеров произвели фурор в Лондоне.

Гран-При Пятого Евразийского кинофестиваля жюри присудило фильму «The Crying Steppe» казахстанских авторов - режиссера Марины Кунаровой и продюсера Ерлана Маликова. Кинокартина основана на реальных исторических событиях 1920 - 30-х годов прошлого столетия. Фильм был признан ярким воплощением казахской кочевой культуры и получил высокую оценку экспертов и зрителей.

«Самые глубокие, сильные, красочные и запоминающиеся фильмы кинофестиваля были представлены Казахстаном» - прокомментировала член жюри Натали Вонг.

«За главный приз также боролись фильмы из России, Армении, Польши и Великобритании. Фильм «Awakening of a sleeping beauty» Акбобек Толжановой получил приз зрительских симпатий. Лучшим сценарием на русском языке была признана работа «Дом» Жорабека Мусабаева. В номинации «Лучший молодой режиссер» победил Саид Аширбаев из Шымкента с фильмом «Selected», - отметил вице-председатель Евразийской Творческой Гильдии, основатель и издатель британского издательства «Hertfordshire Press» Марат Ахмеджанов.

«Гран-при на Евразийском кинофестивале - это приз не только для Марины Кунаровой, но и для всех, кто занимается кинематографией в Казахстане и демонстрирует миру своё творчество», - сказал председатель Евразийской Творческой Гильдии Гарет Стамп.

В рамках закрытия кинофестиваля «V Eurasian Film Festival (ECG FF)» состоялась презентация книги «Конфронтация» казахстанского драматурга Дулата Исабекова, а также музыкальное выступление заслуженного деятеля Казахстана и стипендиата «Болашак» Ерлана Рыскали, ставшего лауреатом фонда Poezja Londyn и награждённого медалью имени Барбары Навроцкой за вклад в продвижение Евразийской культуры на международном уровне.

Организаторы анонсировали следующий кинофестиваль Евразийской Творческой Гильдии - 2-й Международный фестиваль короткометражного кино в Бурабай-BISFF (Казахстан). На фестиваль в Казахстане ожидается приезд делегации из Великобритании.

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон), как место встречи профессионалов всех сфер и форм искусства, собрала десятки деятелей культуры со всего мира. Это объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого, кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодного сотрудничества.