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    Казахстан стабильный и надежный партнер в Евразийском регионе – глава ЦАМО

    27 Сентября 2019, 19:47

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Перекликаются выступления Президента Токаева на 74-й Генассамблее ООН и Послание главы государства народу Казахстана, сделанное в сентябре этого года, отметил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана Фарид Шафиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы видим, что действительно в Казахстане произошла достаточно гибкая перемена власти. И надо отметить, что самое главное и в выступлении на ГА ООН, и в Послании народу Казахстана, одним из главных элементов является модернизация Казахстана, продолжение реформ. При этом основным моментом является, тот факт, что республика остается стабильным и надежным партнером в Евразийском регионе», - сказал Фарид Шафиев .

    Также интересным моментом для главы ЦАМО является инновационные технологии и их применение в социальных проектах, в том числе «Слышащего государства».

    «Вполне возможно, что именно такие проекты станут визитной карточкой Казахстана на стыке инновационных технологии и социальных проектов», - отметил он .

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан 74-я Генассамблея ООН
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