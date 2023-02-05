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    Казахстан снова уступил Чили в матче квалификации Кубка Дэвиса

    5 Февраля 2023, 23:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса-2023 сборная Казахстана встречается с Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой встрече второго игрового дня представители Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли в двух сетах чилийским теннисистам Алехандро Табило и Томасу Бариосом — 4:6, 5:7.

    Таким образом, Казахстан проигрывает Чили — 1:2.

    В следующим играх Александр Бублик встретится с Кристианом Гарином, и напоследок Тимофей Скатов выступить против Николаса Жарри.

    Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил в двух сетах второму номеру чилийской сборной Николасу Жарри — 2:6, 2:6.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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