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    Казахстан с победы стартовал на юниорском чемпионате мира по хоккею

    28 Января 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Софии прошел матч юниорского чемпионата мира по хоккею в группе В второго дивизиона, в котором встречались женские сборные Казахстана и Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской хоккейной федерации.

    В первом периоде игры казахстанские хоккеистки забросили пять голов, на старте второго отрезка игры соперницам удалось реализовать большинство, но до конца матча еще три гола побывало в сетке ворот Болгарии. Первая победа на турнире у Казахстана – 8:1.

    Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признана Анастасия Филимонова.

    Казахстан – Болгария 8:1 (5:0, 2:1, 1:0)

    1:0 – 01:43 – Филимонова (Войцицкая, Раковская)

    2:0 – 02:14 – Зубкова (Хохлова, Нусупова)

    3:0 – 05:14 – Нусупова (Зубкова)

    4:0 – 11:30 – Животинская (Пивень, Хохлова)

    5:0 – 15:11 – Хохлова (Войцицкая)

    5:1 – 23:26 – Руневска ГБ

    6:1 – 31:40 – Мескини (Зубкова, Кишекеева) ГБ

    7:1 – 38:13 – Нусупова (Зубкова)

    8:1 – 53:56 – Токкожа (Пивень)

    Вратари: Агеева – Недялькова

    Следующий матч сборная Казахстана проведет уже сегодня, 28 января в 20:30 против команды Новой Зеландии.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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