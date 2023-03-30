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    Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом

    30 Марта 2023, 23:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по хоккею с мячом провела второй матч на мировом первенстве, который проходит в шведском городе Оби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во второй игре предварительного раунда дивизиона А казахстанская сборная сыграла со сборной Соединенных Штатов Америки и одержала победу с разгромным счетом 7:2. Помимо США, в дивизионе А с Казахстаном также выступают Финляндия, Норвегия и Швеция. 31 марта казахстанские хоккеисты проведут игру с Норвегией.

    Первые две команды дивизиона А сыграют в финале турнира, а сборные, занявшие третье и четвертое места в дивизионе сыграют в игре за бронзовые медали.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей
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