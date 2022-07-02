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    Казахстан реализует многовекторную внешнюю политику - секретарь Совбеза

    2 Июля 2022, 14:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Анкаре состоялась первая встреча секретарей Советов безопасности государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие помощник Президента – секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия обсудили вопросы энергетической, транспортной, продовольственной безопасности, противодействия угрозам терроризма и другие актуальные аспекты региональной безопасности, рассмотрены возможные меры по ее укреплению.

    В своем выступлении Гизат Нурдаулетов отметил, что Казахстан реализует многовекторную внешнюю политику, направленную на формирование коллективных подходов к решению ключевых проблем в сфере региональной безопасности.

    Наша страна продолжит работу по увеличению своего вклада в обеспечение международной энергетической и продовольственной безопасности, по развитию международных транспортно-логистических маршрутов в целях недопущения перебоев с поставками ключевых видов продукции.

    Одним из рисков для безопасности и стабильности в регионе остается распространение терроризма и экстремизма, в том числе с афганской территории. В этой связи особое внимание уделили социально-экономическому восстановлению Афганистана и скорейшей нормализации положения в этой стране.

    По завершении встречи глав делегаций принял Президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Турецкой Республики подчеркнул важность создания новых интеграционных механизмов в условиях обострения геополитических рисков на континенте, отметив также положительную динамику во взаимоотношениях со всеми участниками Организации тюркских государств.

    Также на полях мероприятия секретари Совбезов встретились с руководством Министерства внутренних дел и Национальной разведывательной организации Турции, посетили Турецкую государственную аэрокосмическую компанию (TAI).

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    Концепция «Будущее тюркского мира – 2040» определяет в качестве основной задачи в сфере безопасности государств – членов ОТГ создание сети, направленной на сотрудничество и обмен информацией в сфере борьбы с радикализацией, насильственным экстремизмом, исламофобией, ксенофобией и угрозами терроризма, а также обеспечение безопасности границ.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Акорда Безопасность Тюркский мир Политика Совбез РК Международная деятельность РК
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