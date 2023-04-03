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    Казахстан ратифицировал соглашение о филиалах российских вузов

    3 Апреля 2023, 18:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Образование Вузы Россия
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