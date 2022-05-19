Казахстан расширяет использование электронного магазина в сфере госзакупа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году Всемирный банк провел исследования закупок Казахстана и определенные их рекомендации были приняты. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, были поручения Президента по госзакупкам и реформированию закупок фонда «Самрук-Казына». В 2019 году Всемирный банк провел исследования закупок Казахстана и определенные их рекомендации были приняты. Это передовой мировой опыт в сфере закупок, который Всемирный банк нам рекомендовал принять», - сказал Даурен Кенбеил, выступая на совместном семинаре Министерства финансов РК и Всемирного банка по обсуждению реформ в сфере закупок Казахстана.

Вице-министр, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что для упрощения закупок товаров в Казахстане был внедрен такой способ закупок, как «электронный магазин».

«Он упрощает закупки для заказчиков. Заказчик практически в один день может закупить любой товар у любого поставщика, который соответствует техническим спецификациям и по наименьшей цене. Этот способ уже себя зарекомендовал. Мы будем его дальше развивать. Такой же способ закупки у нас перенял «Самрук-Казына», у них с 1 апреля работает «электронный магазин», - сказал Даурен Кенбеил.

По его словам, на портале электронного магазина может зарегистрироваться любой поставщик, который поставляет тот или иной товар и может участвовать в любой закупке на поставку товара до 12 млн тенге.

«Никаких требований к поставщику нет, есть только требования к товару, чтобы товар соответствовал техническим спецификациям и был на сумму до 12 млн тенге», - добавил Даурен Кенбеил.

Было отмечено, что такой способ закупа исключает человеческий фактор и делает процесс закупок более прозрачным и не подверженным коррупции.

Семинар проходит с участием представителей Всемирного банка, НПП «Атамекен», госорганов и бизнес-сообщества.