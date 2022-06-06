Казахстан прошел процедуру с честью - член ЦИК России о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международные наблюдатели сегодня поделились итогами мониторинга и наблюдения за процессом голосования избирателей на референдуме. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Павел Андреев пояснил, что не наблюдал инцидентов или нарушений, которые могли бы сказаться на итогах голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень плодотворно поработали. Я лично посетил 13 избирательных участков. Большинство участков были вне программы, в том числе мы ездили в сельскую местность, чтобы посмотреть, как сложилась полная картина. В целом, картина сложилась благоприятная и хорошая за исключением особенностей, которые можно отметить. Однако их можно отнести к традиции всех постсоветских стран. На выборы многие приходят с маленькими детьми, с внуками, идет совместное голосование. Но мы не считаем, что это существенное нарушение. Это скорее традиция. Полностью поддерживаю заявление, которое сделал генеральный секретарь ШОС, в целом, считаем, что референдум состоялся», - сказал сенатор РФ Ирек Ялалов.

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Павел Андреев пояснил, что внесение поправок в основной закон - тонкий и чувствительный момент для любого государства.

«Казахстан прошел эту процедуру с честью. Было принято важное решение - провести референдум. Граждане голосовали. Мы видели, как люди приходили семьями, отдавали свои голоса. С точки зрения процедуры придраться практически было не к чему. Комиссии были подготовлены, каких-либо инцидентов или нарушений, которые могли бы сказаться на итогах голосования, не наблюдал. Не поступало сообщений о таких фактах. Хочу отметить высокий уровень гражданской активности, присутствовали представители общественных организаций, на некоторых даже до 10 человек. Это показывает большой интерес общественно активных граждан», - резюмировал Павел Андреев.



