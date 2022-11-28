Казахстан прорабатывает открытие третьего железнодорожного перехода с Китаем

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанских транспортных коридоров синхронизированы с путями, проходящими по территории Российской Федерации, сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из пяти международных железнодорожных коридоров Казахстана – три, из восьми автомобильных транзитных коридоров – шесть синхронизированы с коридорами, проходящими по территории Российской Федерации», - сказал Серик Жумангарин.

Спикер добавил, что для дальнейшего наращивания грузопотока прорабатывается строительство новой железнодорожной линии с КНР.

«Мы прорабатываем вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе Бахты с дальнейшим строительством новой железнодорожной линии Аягоз-Бахты с терминалом пограничного перехода. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в китайском направлении до 20 млн тонн», - сообщил Серик Жумангарин.



