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    Казахстан проиграл второй матч на квалификации Кубка Дэвиса

    5 Февраля 2023, 01:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса-2023 сборная Казахстана играет с Чили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В втором матче игрового дня первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил в двух сетах второму номеру чилийской сборной Николасу Жарри — 2:6, 2:6.

    Таким образом, Казахстан играет вничью с Чили — 1:1.

    Второй игровой день на чилийских грунтовых площадках пройдет 5 февраля и начнется в 20:00 по времени Астаны.

    По расписанию на этот день запланированы три игры. Вначале Александр Недовесов и Андрей Голубев в матче парного разряда сыграют с Алехандро Табило и Томасом Бариосом. Затем Александр Бублик встретится с Кристианом Гарином, и напоследок Тимофей Скатов выступит против Николаса Жарри.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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