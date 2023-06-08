Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Во многом этот форум соответствует культуре и истории великой евразийской степи. Мы гордимся этим наследием. Именно из непрерывного обмена товарами, достижениями культуры и идеями сложилась уникальная национальная идентичность Казахстана и его особый бренд многостороннего сотрудничества. Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии. Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и обеспечиваем исключительные условия для ведения бизнеса в Казахстане», - заявил Касым-Жомарт Токаев на Международном форуме Астана.

Как подчеркнул Глава государства, в то же время «мы надеемся на взаимную ответственность со стороны наших зарубежных партнеров».

«В этом заключаются основные принципы нашей политики. В свою очередь это создает равные права и возможности для малых и средних предприятий, которые играют очень важную роль в экономическом развитии нашей страны. В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, наше стремление к диверсификации укрепляется. Мы наблюдаем рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение. Мы приглашаем всех, кто заинтересован в поиске новых возможностей для делового и экономического партнерства», - сказал Президент РК.

К. Токаев привел в пример Срединный коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским Союзом.

«Он открывает новые возможности для торговли и инвестиций. Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров через Индийский океан почти вдвое. Хочу также подчеркнуть ключевую роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь», которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов. Мы стремимся к укреплению физической взаимосвязи между государствами и людьми, присутствующими здесь сегодня, а также к укреплению связей между нашими сообществами в качестве партнеров и друзей. Учитывая все эти факторы, сегодня мы можем сказать, что Казахстан является действительно глобальным, а главное, надежным торгово-экономическим партнером», - сказал К. Токаев.



