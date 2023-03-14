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    Казахстан приветствует нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном

    14 Марта 2023, 21:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Республика Казахстан приветствует достигнутые 10 марта 2023 года в городе Пекине договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран.

    Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов.

    Данные договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по Исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в городе Стамбуле на XIII саммите Организации исламского сотрудничества.

    Уверены, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между Саудовской Аравией и Ираном будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях», - говорится в заявлении МИД РК.

    Как сообщалось ранее, власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, планируют открыть посольства в течение двух месяцев.

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    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Иран Саудовская Аравия Мировые новости
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