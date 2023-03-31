Казахстан присоединится к соглашению о развитии туризма в рамках ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует присоединиться к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующее постановление правительства размещено на портале Открытые НПА.
«Правительство Республики Казахстан постановляет: Присоединиться к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма, совершенное в городе Самарканде 16 сентября 2022 года», - говорится в документе.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что Алматы может стать культурной и туристской столицей ШОС на 2023 - 2024 годы.
Кроме того, с июля текущего года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.