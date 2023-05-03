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    Казахстан принял участие в международной встрече по Афганистану

    3 Мая 2023, 14:10

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша прошла международная встреча по Афганистану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Представители 20 государств, в том числе посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Талгат Калиев, и ряд международных организаций, обсудили в закрытом режиме ситуацию в Афганистане и пути её дальнейшей стабилизации.

    Участники встречи обменялись мнениями о повышении роли ООН в снижении угроз региональной безопасности, внеся ряд конкретных предложений и инициатив. По итогам конференции ООН разработает рекомендации по дальнейшему взаимодействию мирового сообщества на афганском треке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Афганистан Международная деятельность РК
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