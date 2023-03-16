Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан принял участие в благотворительной ярмарке в Бишкеке

    16 Марта 2023, 21:16

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники казахстанского посольства и члены их семей в столице Кыргызской Республики приняли участие в дипломатической ярмарке кулинарной и сувенирной продукции, приуроченной к празднованию Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, организованное министерством иностранных дел КР совместно с мэрией Бишкека, прошло на аллее перед памятником Курманджан Датке – царицы алайских кыргызов. В нем приняли участие 14 зарубежных дипломатических миссий, представленных посольствами Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, России, Китая, Японии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Турции, Южной Кореи, Ирана и Индии, а также местные товаропроизводители, презентовавшие свою продукцию и изделия ручной работы кыргызских ремесленников.

    Гости ярмарки продегустировали блюда и напитки из разных стран мира, их вниманию организован тематический мастер-класс по эбру – технике рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу, а также показ изделий ручной работы, экопродукции кыргызских производителей.

    Большое скопление иностранных гостей, с аппетитом пробовавших национальные блюда, наблюдалось возле импровизированного казахского шатра с нашими традиционными деликатесами и сувенирами.

    «Сегодня посольство Казахстана наряду с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Кыргызстане, принимает активное участие в благотворительной ярмарке-выставке, организовав продажу сувениров и национальных блюд. Наша кухня была представлена традиционными напитками шубатом и кумысом, бешбармаком, куырдаком, баурсаками, самсой, жентом, иримшиком, куртом, праздничным наурыз-коже и другой продукцией отечественных производителей. Вкусные угощения приготовлены своими руками силами членов семей наших дипломатов. Все средства, вырученные от реализации кулинарных и сувенирных изделий, будут направлены в благотворительный фонд кыргызской стороны. Сегодняшняя акция является благородным и познавательным делом, направленная на достижение благотворительных целей. Надеюсь, что в будущем никакие события, подобные пандемии коронавируса, не будут мешать проведению таких мероприятий для совершения хороших дел», - сказал в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформа» советник-посланник посольства РК в КР Асхат Сыздыков.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    МИД РК Кыргызстан Наурыз
    Новости по теме
    Новости по теме
    В МИД опровергли массовое увольнение казахстанцев в Южной Корее
    На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления с Наурызом
    Мелодии Великой степи прозвучали на праздновании Наурыза в Венгрии
    Более 120 млн просмотров: Минкультуры и спорта и TikTok подвели итоги онлайн-фестиваля в честь праздника Наурыз
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров