Казахстан примет участие в 14-м заседании Диалога по правам человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация примет участие в 14-м заседании Диалога по правам человека и 20-м заседании Подкомитета по вопросам правосудия и правопорядка «Республика Казахстан – Европейский Союз». Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9-10 марта текущего года в Брюсселе казахстанская делегация во главе с заместителем генерального прокурора Казахстана Булатом Дембаевым примет участие в 14-м заседании Диалога по правам человека и 20-м заседании Подкомитета по вопросам правосудия и правопорядка «Республика Казахстан – Европейский Союз», - сообщил Айбек Смадияров.

Он также пояснил, что в рамках диалога по правам человека стороны намерены обменяться мнениями по вопросам развития национальных институтов защиты прав человека и гражданского общества.

«В ходе заседания Подкомитета по вопросам правосудия и правопорядка предполагается предметно обсудить вопросы укрепления верховенства закона, управления и реформы судебной системы, борьбы с коррупцией, а также актуальные вопросы миграции, управления границами, включая визовые вопросы между РК и ЕС, проблемы борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией», - проинформировал Айбек Смадияров.

