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    Казахстан пригласил страны ШОС участвовать в аукционах ВИЭ

    24 Июня 2022, 16:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С целью усиления практического сотрудничества в энергетической сфере Казахстан предложил государствам ШОС принять участие в аукционах по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Об этом на совещание министров энергетики государств-членов ШОС сказал первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан принял обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15 % к 2030 году в рамках Парижского соглашения по изменению климата. В соответствии с утвержденной концепцией по переходу Казахстана к зеленой экономике, к 2030 году доля ВИЭ должна достигнуть не менее 15 % от общего объема выработки электроэнергии, а к 2050 году этот показатель должен достичь 50 %», - сказал в приветственной речи Мурат Журебеков.

    Он информировал коллег о применяемом с 2018 года в Казахстане механизме открытых международных аукционных торгов по реализации проектов ВИЭ, который позволил сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов и сделать ставку на более эффективные технологии и проекты. За этот период аукционные торги проведены в электронном формате суммарной мощностью 1700 МВт. За эти годы в торгах приняли участие около 200 компаний из 12 стран мира.

    «С целью усиления практического сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами мы предлагаем государствам ШОС также рассмотреть возможность участия в аукционах ВИЭ на территории Казахстана», - заявил глава казахстанской делегации.

    С его слов, достижение углеродной нейтральности в ряде секторов также возможно посредством внедрения широкого набора новых технологий, например, таких как технология улавливания, использования и хранения углерода. Это позволит комплексно решать задачи по предотвращению или минимизации негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.

    «Мы предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества стран ШОС также и в этом направлении. Это позволит придать импульс развитию научного и технологического подхода в энергетической отрасли наших стран», - подчеркнул Мурат Журебеков.

    В мероприятии приняли участие руководители энергетической отрасли Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана.

    По итогам министерского совещания утвержден План мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики и одобрен проект Программы сотрудничества государств – членов ШОС в области использования ВИЭ.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Энергетика Международная деятельность РК Зеленая энергетика
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