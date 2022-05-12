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    Казахстан приглашает немецкий бизнес к сотрудничеству в сельском хозяйстве

    12 Мая 2022, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр пригласил немецких бизнесменов к сотрудничеству в сельском хозяйстве путем реализации совместных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На фоне срыва логистических цепочек поставок и роста цен на продовольствие во всем мире как никогда актуальным является вопрос обеспечения продовольственной безопасности, что напрямую связанно с развитием сельского хозяйства», - сказал Роман Скляр в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Нур-Султане.

    Вице-премьер отметил, что агропромышленный комплекс играет ключевую роль в экономике Казахстана и обладает значительным потенциалом для инвестирования.

    «Наш климат позволяет выращивать почти все культуры умеренного климатического пояса и развивать животноводство. По многим позициям Казахстан может быть одним из крупнейших производителей аграрной продукции в мире, в том числе по производству экологически чистых продуктов питания. Для этого Правительство страны активно развивает и инвестирует в переработку сырья в сельском хозяйстве. В этой связи мы приглашаем немецкий бизнес к активному сотрудничеству в данной сфере», - подчеркнул Роман Скляр.

    Ранее сообщалось, что с 2005 года объем прямых инвестиций Германии в экономику Казахстана составил около $5,5 млрд. Большая часть из них направлена в обрабатывающую промышленность.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Экономика Сельское хозяйство Германия Сотрудничество
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