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    Казахстан придерживается позиции мирного решения международных проблем - Маулен Ашимбаев

    29 Марта 2022, 11:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выступил на заседании юбилейного Совета Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Сената подчеркнул, что МПА СНГ вносит значимый вклад в совершенствование национального законодательства.

    «В рамках ассамблеи регулярно проходят международные конференции и форумы, на которых обсуждаются и вырабатываются совместные меры в сфере миграции, экологии, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по другим актуальным направлениям. В целом считаем, что МПА СНГ сегодня является одной из наиболее эффективных межпарламентских объединений», - сказал председатель Сената.

    За эти годы разработано и принято свыше 600 модельных законов и других документов, которые в дальнейшем активно использовались парламентами при формировании правовой базы наших стран.

    Маулен Ашимбаев поблагодарил партнеров из стран СНГ за проявленные сопереживание и солидарность с казахстанским народом во время трагических январских событий.

    Кроме того, председатель Сената подробно проинформировал парламентариев СНГ о реформах, проводимых в нашей стране по инициативе Главы государства.

    «Январские события показали необходимость более активных реформ во многих направлениях. В связи с этим наша страна взяла курс на построение Нового Казахстана как социального, справедливого и демократического государства. Одним из ключевых результатов предстоящей конституционной реформы будет, безусловно, дальнейшее развитие парламентаризма в Казахстане и повышение роли Парламента в политической системе страны», - подчеркнул М. Ашимбаев.

    Он напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ и в фокусе председательства председательства нашей страны находятся постпандемическое восстановление, внедрение цифровых технологий, обеспечение продовольственной безопасности, углубление культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества. В приоритете также сближение подходов в области охраны окружающей среды, внедрения «зеленых» технологий, рационального природопользования.

    По его словам, к сожалению, юбилейное заседание МПА СНГ проходит на фоне беспрецедентной геополитической напряженности в мире.

    «Наша страна придерживается позиции о неделимости безопасности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН. В этой связи, мы поддерживаем любые усилия, направленные на продвижение переговорного процесса», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Напомним, в Алматы проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия Ассамблеи.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Алматы Сенат ЧП-2022 Новый Казахстан
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