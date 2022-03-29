Казахстан придерживается позиции мирного решения международных проблем - Маулен Ашимбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выступил на заседании юбилейного Совета Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Сената подчеркнул, что МПА СНГ вносит значимый вклад в совершенствование национального законодательства.

«В рамках ассамблеи регулярно проходят международные конференции и форумы, на которых обсуждаются и вырабатываются совместные меры в сфере миграции, экологии, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по другим актуальным направлениям. В целом считаем, что МПА СНГ сегодня является одной из наиболее эффективных межпарламентских объединений», - сказал председатель Сената.

За эти годы разработано и принято свыше 600 модельных законов и других документов, которые в дальнейшем активно использовались парламентами при формировании правовой базы наших стран.

Маулен Ашимбаев поблагодарил партнеров из стран СНГ за проявленные сопереживание и солидарность с казахстанским народом во время трагических январских событий.

Кроме того, председатель Сената подробно проинформировал парламентариев СНГ о реформах, проводимых в нашей стране по инициативе Главы государства.

«Январские события показали необходимость более активных реформ во многих направлениях. В связи с этим наша страна взяла курс на построение Нового Казахстана как социального, справедливого и демократического государства. Одним из ключевых результатов предстоящей конституционной реформы будет, безусловно, дальнейшее развитие парламентаризма в Казахстане и повышение роли Парламента в политической системе страны», - подчеркнул М. Ашимбаев.

Он напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ и в фокусе председательства председательства нашей страны находятся постпандемическое восстановление, внедрение цифровых технологий, обеспечение продовольственной безопасности, углубление культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества. В приоритете также сближение подходов в области охраны окружающей среды, внедрения «зеленых» технологий, рационального природопользования.

По его словам, к сожалению, юбилейное заседание МПА СНГ проходит на фоне беспрецедентной геополитической напряженности в мире.

«Наша страна придерживается позиции о неделимости безопасности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН. В этой связи, мы поддерживаем любые усилия, направленные на продвижение переговорного процесса», - сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, в Алматы проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия Ассамблеи.