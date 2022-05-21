Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан придаёт особое значение развитию сотрудничества с Китаем - Маулен Ашимбаев

    21 Мая 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев провел онлайн-встречу с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Яном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Спикер Сената отметил, что Казахстан придаёт особое значение развитию сотрудничества с Китаем и поддержке высокого уровня взаимодействия по различным направлениям. Маулен Ашимбаев напомнил, что в ходе визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2019 году Главы наших государств подписали Совместное заявление, в котором подтвердили, что две страны будут развивать вечное, стратегическое, всестороннее партнерство.

    «Считаем важным сотрудничество Сената Парламента Казахстана и Народного политического консультативного совета Китая в части содействия реализации договоренностей, достигнутых между Главами наших государств. Это должно стать основой нашего взаимодействия в предстоящий период. Мы готовы к совместной работе по различным направлениям двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Председатель Сената.

    По его словам, Сенат Парламента готов к обмену опытом с китайскими партнерами в сфере экспертного сопровождения принимаемых решений, контроля над реализацией законов, а также по линии укрепления общественного согласия и продвижения межрелигиозного диалога.

    Маулен Ашимбаев также рассказал собеседнику о политических реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. В частности, китайские коллеги были проинформированы о предстоящем республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, а также о ходе подготовки к нему.

    В свою очередь, Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян поприветствовал проводимые в Казахстане реформы и отметил, что Китай готов к продолжению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной на принципах дружбы и добрососедства в различных сферах.

    В завершение встречи Маулен Ашимбаев поблагодарил Ван Яна за конструктивный диалог и выразил уверенность на дальнейшее расширение сотрудничества.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Китай Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО