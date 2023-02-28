Казахстан при поддержке международных партнеров может создать стабильную экологическую систему Аральского моря – эксперт

РИМ. КАЗИНФОРМ - В столице Италии, Риме, завершилась Седьмая конференция высокого уровня между ЕС и пятью государствами Центральной Азии. Казахстан принял на себя председательство в этом очень важном процессе. Одним из направлений сотрудничества между странами ЕС и ЦА является решение проблемы Аральского моря. Об этом собственный корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с директором Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан Болатом Бекниязом.

- Болат Кабыкенович, расскажите, пожалуйста, о Седьмой конференции высокого уровня между ЕС и Центральной Азии в области охраны окружающей среды, водных ресурсов и климата. Что стало главным?

- Хотел бы начать с того, что эта встреча (Конференция) зародилась ещё в 2009 году здесь, в Риме, в здании Министерства иностранных дел Италии. Тогда участниками встреч определялись приоритеты сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом в области охраны окружающей среды.

Этот процесс до сих пор продолжается. Одним из направлений данного процесса является внедрение Nexus-подхода, что означает взаимодействие в области водных ресурсов, энергии, продовольствия и окружающей среды. Это тот механизм, который позволяет внедрять межсекторальное сотрудничество и межведомственную координацию. Если у нас в стране, допустим, каждый сектор экономики заинтересован в реализации своих целей и задач, то Nexus-подход позволяет объединить эти цели, объединить усилия и возможности для получения более весомого результата. Поэтому для нас, для Казахстана это очень важный процесс. И мы в нем участвуем.

Фото: pinterest.com

Я представляю Международный фонд спасения Арала в Республике Казахстан, и мы реализовали пилотный проект по Nexus-диалогу. Непосредственно в регионе Аральского моря мы провели посадку саксаула по новому методу с закрытой корневой системой, когда приживаемость саксаула на дне Аральского моря возрастает в разы.

- Не могли бы Вы рассказать более подробно о данном методе?

- При традиционных методах посадка саксаула проводится механизированным способом на больших территориях, но процент приживаемости невысокий – около 20% и даже меньше. При посадке в закрытой корневой системе процент приживаемости увеличивается до 50% и более. Такой же подход приняли и наши корейские коллеги, когда создавали «Зеленый пояс Монголии».

Вы знаете, что в Приаралье сейчас самая большая проблема - вынос солей и пыли со дна Аральского моря. И для предупреждения этого процесса необходимо проводить фито-мелиорацию осушенного дна моря, которую рекомендовали многие отечественные и зарубежные ученые.

Фито-мелиорация, т.е. посадка растений аборигенных видов снижает скорость ветра, уменьшает процессы пылеобразования. Так, один взрослый саксаул может удерживать до 4 тонн песка.

Не останавливаясь на этом пилотном проекте, мы предложили зарубежным партнёрам идти ещё дальше. В частности, по проекту USAID, где мы на дне Аральского моря организовываем оазис с бурением глубокой скважины для того, чтобы делать поддерживающие поливы для саксаула. Хоть саксаул и пустынная растительность, но по истечению какого-то времени дерево требует воды.

Фото:pinterest.es

В первые годы жизни саксаул использует атмосферные осадки и почвенную влагу, но в последующие годы обязательно должно быть наличие грунтовых вод за счёт, которых саксаул дальше живёт. К сожалению, на дне Аральского моря грунтовые воды или сильно засолены, или опустились на большую глубину.

По этой причине добыча воды из глубоких артезианских бассейнов позволяет восполнить эти грунтовые воды и в результате мы получаем благоприятные почвенные и гидромелиоративные условия для произрастания не только саксаула, но различных видов растительности. Это такой новаторский подход, который я думаю примут во внимание наши учреждения лесного хозяйства, занимающийся посадкой саксаула.

Мы должны всеми силами предотвратить этот процесс, когда ядовитая, в основном сульфатная соль, попадая в организм человека вызывает множество заболеваний. В октябре прошлого года в Кызылорде мы провели международную конференцию «Окружающая среда и здоровье населения Приаралья» вместе с Сенатом Парламента Казахстана и с международными экспертами Всемирной организации здравоохранения. Выводы этой конференции в том, что ситуация неутешительная - здоровье населения Приаралья по многим показателям хуже, чем у жителей других регионов Казахстана. Поэтому нам надо принять все меры для того, чтобы предотвратить этот процесс.

Фото:dknews.kz

Кроме того, здесь оказывает содействие Казахстану Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Экологически ориентированное развитие Приаралья». Так, в прошлом году проведено полное картографирование казахстанской части осушенного дна Аральского моря. Благодаря этому теперь мы знаем почвенные, гидрогеологические, растительные, погодные условия. Созданы прогнозные климатические карты и карты экологического риска. Эти карты дают возможность территориально планировать посадки саксаула и определить их очередность.

Параллельно с этими проектами ведется разработка технико-экономического обоснования большого проекта Всемирного банка, где есть компонент лесопосадок, и в этот компонент лесопосадок мы передаем наш опыт создания оазисов на дне Аральского моря.

В целом мы хотим, чтобы на дне Аральского моря было создано несколько оазисов, это так называемые «оазисные точки роста», когда растения и их семена будут распространяться во все стороны.

- Болат Кабыкенович, когда можно будет выйти на полное решение проблемы Аральского моря?

- Вообще мы уже более 60 лет говорим о проблеме Аральского моря и 30 лет ее решаем. Казахстану – как одной из развитых стран Центральной Азии надо раз и навсегда решить эту проблему. Все необходимые возможности, научные и инженерные идеи, технические приемы для этого есть. Сейчас Всемирный банк готов помочь займовыми средствами и нам думаю надо постараться решить эту проблему в течение ближайших 10-12 лет.

Фото:orexca.com

Как видно из вышесказанного, несколько доноров работает в регионе Арала и наша задача как фонда скоординировать их действия. Повторю, что проблему Аральского моря мы и международное сообщество можем решить сообща. Все условия для этого имеются.

- Спасибо за интервью!



