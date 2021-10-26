Казахстан предложил Венгрии запустить авиарейс Будапешт - Алматы - Будапешт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан предложил Венгрии запустить рейс по маршруту Будапешт - Алматы - Будапешт. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди по итогам встречи с министром финансов Венгрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре восстановлено регулярное авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом. Рейсы выполняет венгерская авиакомпания WizzAir. Недавно по решению Правительства частота рейсов была увеличена до двух рейсов в неделю. В этой связи венгерской стороне было предложено запустить второй рейс, по маршруту Будапешт - Алматы - Будапешт», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообшалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой.

«Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым

в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди.



