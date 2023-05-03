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    Казахстан предлагает Таджикстану расширить сотрудничество в части поставок медоборудования

    3 Мая 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен продолжить поставки цианида натрия в Таджикистан. Об этом сообщила вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исторически сложившимися уже являются поставки цианида натрия (АО «Талас Инвестмент Компани») для предприятий Республики Таджикистан с ежегодной тенденцией на увеличение. Рады закреплению данных поставок в подписываемом сегодня плане совместных действий между Казахстаном и Таджикистаном», - сказала Динара Щеглова.

    Вице-министр добавила, что АО «Алюминий Казахстан» осуществляет поставки глинозема. Данные поставки радуют ежегодной стабильностью и тенденцией к наращиванию. Так, за 1 квартал 2023 года поставлено 23,07 тысячи тонн, что на 27% больше аналогичного периода 2022 год. АО «АрселорМиталТемиртау» осуществляет поставки каменноугольного пека в РТ.

    «Дополнительно предлагаем расширение сотрудничества в части поставок медицинского оборудования», - добавила Динара Щеглова.

    Ранее сообщалось, что на $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Таджикистан МИИР РК
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