Казахстан празднует День Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сегодня отмечается День Конституции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конституции страны исполнилось 27 лет. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана.

Первая Конституция независимой страны была принята в 1993 году, однако спустя два года она была принята в современной редакции. Принятию Основного закона предшествовал длительный подготовительный этап. Для принятия действующего варианта Конституции был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.

День Конституции казахстанцы отмечают каждый год 30 августа.

Одним из важных и исторических событий этого года стало проведение 5 июня этого года республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

На республиканский референдум был вынесен проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Во время голосования выносился вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

5 июня за конституционные поправки проголосовали 77,18 % казахстанцев, или 6 163 516 человек, принявших участие в референдуме во всех регионах страны.

Таким образом после проведения общенационального референдума вступили в силу поправки в Основной закон страны.

Глава государства ранее поручал привести в соответствие с Конституцией и другие законы. До конца года года в Казахстане планируют разработать и принять более 20 новых законопроектов.

Поправки обеспечат окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике; перераспределение ряда властных полномочий; усиление роли и повышение статуса Парламента и его палат; расширение участия населения в управлении страной; усиление механизма защиты прав граждан.

В этом году в честь Дня Конституции казахстанцы отдыхают 28, 29 и 30 августа. Во всех городах страны проходят различные мероприятия, посвященные празднику.

В частности, праздничные концерты пройдут в Алматы.

В праздничные дни организации культуры, спорта, образования приготовили для жителей и гостей города ряд разноплановых мероприятий.

По данным акимата столицы, сегодня в городе пройдет массовый велопробег с участием профессионалов и любителей велосипедного спорта. Также жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы. Он состоится 30 августа на лыжероллерной трассе в Центральном парке.

В этот же день с 15:00 до 22:00 часов на площади у монумента «Байтерек» жители могут посетить концерт «Ата Заңым – Бәйтерегім», на котором выступят звезды казахстанской эстрады.

31 августа в 13:00 часов в столичном этноауле «Саржайлау» состоится благотворительная акция для детей «SOS Детская деревня», организованная Советом матерей городской АНК, приуроченная ко Дню Конституции РК и в рамках Года детей.



