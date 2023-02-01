Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля. Речь идет о 20 тысячах тонн нефти. Об этом заявил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть договоренность отправить первую партию, то есть мы говорили, что первая партия – это 20 тысяч тонн, которые отправим в конце января. Но в связи с тем, что это маршрут, который перенаправляется, то есть ранее весь объем поставляли в черноморские порты, оттуда по Черному морю отправляли своим потребителям. Направление Дружбы – это немного другое направление. Хотели отправить до конца января первую партию, но, к сожалению, были небольшие технические заминки», - пояснил журналистам министр энергетики.

Однако, по словам, Болата Акчулакова, все эти вопросы сняты и в первой половине февраля Казахстан поставит первую партию нефти в Германию. Речь идет о поставке 20 тысяч тонн нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан может экспортировать в Германию до 6 млн тонн нефти в год.

Россия выразила готовность поддержать транзит казахстанской нефти в Германию.

Фото: YEGOR ALEYEV/TASS/ZUMA PRESS















