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    Казахстан последовательно снижает барьеры в госзакупках стран ЕАЭС

    23 Мая 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Совете Европейской экономической комиссии, прошедшем 22 мая в режиме онлайн, участники единогласно поддержали инициированное казахстанской стороной дальнейшее расширение перечня товаров, доступных для госзакупок стран-участниц Союза. Делегацию нашей страны возглавил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.


    Перечень товаров, с которыми поставщики и производители стран ЕАЭС могут участвовать в госзакупках других государств-участниц без отдельных национальных требований, расширился на восемь позиций. В него вошли дезинфицирующие средства, трансформаторы с жидким диэлектриком и другие товары.


    Казахстан последовательно работает над постепенным снятием барьеров в доступе к госзакупкам предприятий стран периметра Евразийского союза. В январе этого года также по инициативе казахстанской стороны на Совете ЕЭК утвердили условия производства по 55 дополнительным товарам доступным к закупкам без отдельных национальных требований.


    Также на Совете ЕЭК рассмотрели и приняли решения по ряду процедурных документов, направленных на совершенствование оценки эффективности деятельности членов ЕЭК и ее работников, внутренних процедур, права беспошлинного ввоза транспортных средств иностранных граждан, прибывших на ПМЖ в одну из стран Союза, и другие.


    Следующее заседание Совета ЕЭК решено провести 23 июня.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Экономика ЕАЭС
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