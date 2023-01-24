Казахстан подпишет проекты с ООН в области сельского хозяйства – Минсельхоз

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует в ближайшее время подписать два проекта в области продовольствия и сельского хозяйства в рамках Программы партнерства с ФАО. Об этом сказал заместитель директора департамента международного сотрудничества и повышения инвестиций Министерства сельского хозяйства Казахстана Искандер Мухлисов в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, совместные проекты направлены на сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов в странах Центральной Азии, Азербайджане и Турции, а также на повышение эффективности выращивания мелкого рогатого скота в целях сокращения интенсивности выбросов парниковых газов.

«Реализация данного проекта будет иметь положительный мультипликативный эффект, с одной стороны более оптимально и эффективно использовать пастбищные ресурсы, развивать кормовую базу, получать более качественный привес, а с другой увеличит занятость сельского населения, стабильное поступление налогов, создание новых ферм семейного типа и снижение выбросов парниковых газов», - сказал Мухлисов, отметив, что все эти цели и задачи также отражены в Национальном проекте развития АПК на 2021–2025 годы.

По данным представителя Минсельхоза, при содействии ФАО в Казахстане уже реализовано 14 проектов, ведется работа по 11 проектам, а 21 находится на этапе разработки проектных документов.

«Проекты охватывают разные тематические области с бюджетом в 35,9 млн долларов, привлеченных как из собственных средств ФАО, так и ее партнеров. Это Глобальный̆ экологический фонд, ЕБРР, Всемирный банк, Зеленый климатический фонд и другие», - добавил спикер.

Казахстан и ФАО подписали Программу партнерства в 2015 году. Программа имеет статус закона, ее финансирование ожидается в ближайшем будущем.

24 января в Баку прошел региональный семинар на тему «Программы партнерства ФАО-Турция (ППФТ)» с участием представителей из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, направленный на обмен опытом и знаниями по повышению продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты в сельской местности и укрепления потенциала в области лесного хозяйства, природных ресурсов, опустынивания и устойчивого развития.

От казахстанской стороны в мероприятии приняли участие Искандер Мухлисов, директор департамента международного сотрудничества и поощрения инвестиций МСХ, Алиби Газиз, директор Республиканского центра лесной селекции и семеноводства Минэкологии, а также Жаныл Бозаева, региональный представитель ФАО в РК.



