Казахстан подписал соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13-14 апреля 2023 года состоялся визит казахстанской делегации во главе с первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Романом Скляром в г. Сеул (Южная Корея), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В состав делегации вошли представители министерств иностранных дел, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, АО «НК «KAZAKH INVEST», СК «Фармация», а также предприниматели и представители бизнес-ассоциаций.

В рамках визита состоялись встречи с руководством таких ведущих корейских компаний, как Samsung, KIA, SK, Doosan, KIGAM, GL Rapha, Youngsan, OFE, Dongil, Motrex, SsangYong, Hi Air Korea. В ходе встреч обсуждались вопросы реализуемых и перспективных совместных проектов в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, ГМК, энергетика и строительство.

Также состоялась встреча с министром торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Ли Чханг Янг. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-корейского двустороннего экономического сотрудничества. Была подчеркнута высокая заинтересованность Казахстана в привлечении южнокорейского капитала и технологий.

«Наиболее приоритетными направлениями экономического взаимодействия являются энергетика, ГМК, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика, транспортная инфраструктура, образование и туризм. Нам интересен передовой опыт Южной Кореи в развитии отрасли электронной промышленности, машиностроения, возобновляемых источников энергии и «зеленой» экономики. Ряд южнокорейских компаний уже сейчас активно участвуют в реализации энергетических, инфраструктурных и других проектов в нашей стране», — отметил первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

В рамках визита был подписан ряд совместных документов о сотрудничестве, в том числе, подписание Соглашения по локализации автокомпонентов компании «Youngsan Corporation» с ТOO «Vehicles Almaty», производству мультимедийных устройств совместно c южнокорейской «Motrex» и казахстанской «Сar Wagon Wheels».

Также между первым заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром и Президентом и CEO Kia Corporation м-р Хо Сун Сон было подписано соглашение о совместном развитии производства, углублении локализации и обучении инженерных кадров автомобилестроения Республики Казахстан.

Отмечается, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил более $6 млрд, а объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Кореи в Казахстан в 2022 году составил порядка $1,5 млрд, и является рекордным за всю историю экономических взаимоотношений.

На сегодняшний день в Казахстане действуют порядка 500 совместных предприятий с участием корейского капитала. Между странами имеется 58 совместных инвестиционных проектов на общую сумму $4,5 млрд.

Ранее сообщалось, что компания «Астана Моторс» будет производить в Алматы автокомпоненты для автомобилей Hyundai. В рамках официального визита правительственной делегации Республики Казахстан в Республику Корея компания «Астана Моторс» подписала договор с Youngsan Glonet Corp. Ltd. о предоставлении права производства в Казахстане автомобильных сидений по технологии Youngsan.



