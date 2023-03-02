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    Казахстан планирует ввести запрет на вывоз удобрений

    2 Марта 2023, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен проект приказа о запрете вывоза из страны удобрений. В частности, речь идет о нитрате аммония и аммофоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект приказа подготовлен Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. В документе говорится о том, что предусматривается ввести запрет на вывоз с территории РК сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом на нитрат аммония (код ТН ВЭД 3102309000) и аммофос (код ТН ВЭД 3105590000).

    Комитету индустриального развития МИИР РК поручено проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

    Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Публичное обсуждение на портале Открытые НПА продлится до 17 марта.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Сельское хозяйство МИИР РК
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