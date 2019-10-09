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    Казахстан планирует вернуть еще 14 детей из Ирака – МИД РК

    9 Октября 2019, 09:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует вернуть еще 14 детей из Ирака в рамках репатриации граждан из боевых зон. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как мы знаем, в начале 2019 года Казахстан провел специальную операцию «Жусан», которая символизирует то, что наша страна является домом для людей, вернувшихся из боевых зон. В результате было возвращено 600 человек, включая 406 детей, которые вернулись домой из боевых зон, и успешно были реабилитированы и реинтегрированы в казахстанское сообщество. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть еще 14 детей из Ирака, чьи матери были приговорены там к пожизненному заключению», - сообщил Мухтар Тлеуберди в ходе круглого стола ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане.

    «Сегодня Казахстан является одной из немногих стран в мире, которые проводят такие гуманитарные акции. Мы готовы делиться своим опытом», - добавил министр.

    Напомним, первая масштабная гуманитарная операция «Жусан» была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года.

    В мае этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации 231 казахстанца из Сирии, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Ближний Восток Сирия
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