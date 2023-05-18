Казахстан планирует производить собственные спутники связи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан начнет производить собственные спутники связи в партнерстве с французскими лидерами космической промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Уже через три года отечественные конструкторы обещают запустить аппарат казахстанской сборки. Французская индустрия – одна из двух в мире, обладающих полным циклом производства космических аппаратов: от концепции и технологий до запуска и обслуживания. Для нашей страны лидеры французского космоса – давние партнеры, но только сейчас совместные планы переросли в перспективу массового производства казахстанских спутников связи.

«У нас в Казахстане есть предприятие по сборке спутников. Поэтому, объединив наши производственные возможности с такими лидерами рынка, как Airbus, мы хотим получить свой продукт. Одна из наших главных целей – в результате такой совместной работы создать свой казахстанский спутник, полностью собранный в Казахстане. Для этого во время визита мы активно обсуждали все технические и организационные вопросы для решения этих задач», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

При поддержке Посольства Казахстана во Франции делегация во главе с Багдатом Мусиным смогла встретиться со всеми лидерами космической промышленности. К 2029 году оба принадлежащих нашей стране спутника связи выработают свой ресурс. Сейчас идет активная работа над созданием преемников KazSat-2 и KazSat-3.

Помимо этого, в Министерстве цифрового развития ищут пути обеспечения интернетом отдаленных сел. Главный конкурент Илона Маска уже до конца года зайдет в Казахстан с предложением спутниковой связи со скоростью, сравнимой с оптоволокном, сообщает «Хабар 24».

«Обсуждались наши возможности, которые мы сможем предоставить при поддержке Правительства Казахстана, которое достаточно благосклонно относится к производителям спутникового интернета, таким, как наша компания. Сейчас нужно, чтобы мы обсудили с телекоммуникационными операторами, потому что они имеют возможности дополнить свои тарифные планы услугами спутникового интернета. Это не должно быть оторвано от традиционных предложений операторов связи», - отметила генеральный директор подразделения связи компании Eutelsat Сириль Дюжардан.

Казахстанцы входят в число самых активных пользователей интернета в мире. Это позволяет быстрее развиваться местному рынку цифровых технологий, который по итогам прошлого года в нашей стране оценивался почти в 1,5 млрд долларов. Рынок будет расти и дальше, а потому с опережением нужно расширять возможности телекоммуникаций, главным образом строя и запуская собственные спутники связи.



