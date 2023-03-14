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    Казахстан планирует направить в Германию еще 20 тысяч тонн нефти

    14 Марта 2023, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует в апреле направить еще 20 тысяч тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил в кулуарах заседания Правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков первая партия в 20 тысяч тонн нефти уже отправлена, вторая – в таком же объеме отправлена в марте. В целом, по договоренности, Казахстан должен поставить 300 тысяч тонн нефти.

    «Первая партия, как договаривались – 300 тысяч тонн из расчета 20 тысяч тонн в месяц. 20 тысяч тонн в месяц – это те обязательства, о которых договаривались», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, возможно довести цифру до 1,2 млн тонн, но это зависит от коммерческих нюансов.

    Ранее Булат Акчулаков заявлял о том, что Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Германия Нефть Минэнерго РК
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