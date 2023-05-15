Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан отстает от многих развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры и электрических транспортных средств. Об этом заявил депутат Мажилиса РК Магеррам Магеррамов, передает корреспондент МИА Казинформ».

«Электрификация транспорта – это важная и необходимая мера для борьбы с загрязнением окружающей среды и сокращения выбросов углекислого газа. Это также важный шаг в направлении достижения национальных и международных целей в сфере экологии и климатических изменений. Однако на данный момент Казахстан отстает от многих развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры и электрических транспортных средств, несмотря на ряд уже существующих проектов и программ по увеличению числа электротранспорта на дорогах Казахстана, которые не исполняются», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что по прогнозам Международного энергетического агентства, мировой парк электромобилей к 2025 году увеличится практически в 200 раз, то есть достигнет 200 млн единиц машин.

С увеличением количества электромобилей острее встает вопрос развития инфраструктуры. В этой связи, Народная партия Казахстана интересуется:

1. Какие конкретные меры планируются на уровне правительства по развитию электромобилизма и стимулированию использования электротранспорта в Казахстане?

2. Каковы планы по развитию электрической инфраструктуры в стране, включая установки зарядных станций для электромобилей и проведение дополнительной работы по обновлению электрических сетей?

3. Какие инициативы планируется принять по обучению широкой аудитории и повышению их осведомленности о преимуществах использования электротранспорта?

4. Какие меры предпринимаются для обеспечения размещения и функционирования электрозарядных станций для электромобилей в населенных пунктах и на автомобильных дорогах республиканского и областного значения?

Депутат также добавил, что в городах республиканского значения, в Алматы и Астане, где наиболее развита инфраструктура не функционируют в общей сложности порядка 100 электрозарядных станций для электромобилей.



