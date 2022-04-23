Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан откроет зарубежным ученым доступ в новую биолабораторию

    23 Апреля 2022, 10:31

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Создаваемая в Казахстане биолаборатория четвертого уровня будет открыта для заинтересованных участников международного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    М.Тлеуберди отметил, что проблема биологической безопасности представляет один из наиболее актуальных вопросов международной повестки, в особенности, в свете необходимости борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим, министр напомнил о планах создания в Казахстане биолаборатории четвертого уровня.

    «Это процесс открытый, мы открыты к международному сотрудничеству. И, естественно, ученые, лаборатории и центры России тоже приглашаются к сотрудничеству в этой сфере», - сказал он.

    «Мы успешно взаимодействуем с Российской Федерацией в этих вопросах (обеспечения биобезопасности - авт.), в частности, благодарны российским партнерам за поддержку инициативы Президента Касым-ЖомартаТокаева о создании в системе ООН Международного агентства по биологической безопасности. Со своей стороны, мы поддержали российскую инициативу по Координационному совету по биологической безопасности при комитете Совета безопасности ОДКБ. Фактически мы уже выходим на заключение соответствующего протокола по внесению изменений в устав организации», - сообщил М.Тлеуберди.

    В свою очередь С.Лавров сообщил, что в настоящее время стороны завершают подготовку двустороннего меморандума по обеспечению биологической безопасности. Кроме того, за последний год по проблеме биологической безопасности и по вопросам укрепления Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия стороны приняли соответствующие заявления и документы на уровне глав государств и министров стран-членов ОДКБ и СНГ.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК Здравоохранение Россия Мухтар Тлеуберди
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду