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    Казахстан остался без «золота» на женском ЧМ-2022 по боксу

    19 Мая 2022, 21:27

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела финальный бой на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 48 килограммов Балкибекова билась за «золото» с турчанкой Айше Чагирир. Этот поединок закончился победой Чагирир раздельным решением судей.

    Таким образом, Алуа Балкибекова стала серебряной призеркой ЧМ-2022 — единственной в составе женской сборной Казахстана. Напомним, по ходу турнира Балкибекова победила четырех соперниц: Приянку Диллон (Канада), Снежану Силькович (Сербия), Ниту Ниту (Индия) и Севду Асенову (Болгария).


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Турция Бокс
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