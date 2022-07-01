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    Казахстан остается верен развитию многостороннего сотрудничества - Гендиректор отделения ООН в Женеве

    1 Июля 2022, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая поздравила казахстанских дипломатов с 30-летним юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сердечно поздравляю весь дипломатический корпус Республики Казахстан с этим знаменательным юбилеем. За годы независимости Казахстан закрепил за собой репутацию мирного, стабильного и последовательно развивающегося государства, а также подтвердил свою твердую приверженность международному и региональному сотрудничеству. Особо хотелось бы отметить вклад Казахстана в глобальную повестку дня по разоружению и нераспространению ядерного оружия», - сказала Татьяна Валовая, выступая на международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений».

    Спикер также отметила, что Казахстан сыграл важную роль в подготовке Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также выступил с инициативой по объявлению 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

    «Именно в этот день много лет назад был официально закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Граждане Казахстана не понаслышке знают, какой вред здоровью и экологии наносят ядерные испытания. Четверть всех испытаний ядерного оружия в мире провели именно на Семипалатинском полигоне. Пострадавшими признано свыше 1 млн казахстанцев. Несколько лет спустя Казахстан выступил с важной инициативой по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерных испытаний. Символично, что договор о безъядерной зоне в Центральной Азии был подписан 8 сентября 2006 года на территории бывшего Семипалатинского полигона. С момента провозглашения независимости Казахстан остается верен принципам развития многостороннего сотрудничества», - добавила Татьяна Валовая.


    Фото: eurasiancommission.org

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК
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