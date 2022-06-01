Казахстан остается важным участником организации – глава ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ОБСЕ высоко оценивают сотрудничество с Казахстаном. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы отмечаем 30-летие участия (Казахстана- прим. авт.) в ОБСЕ. Казахстан продолжает оставаться важным участником ОБСЕ. Председательство страны, а также съезд ОБСЕ в столице 2010 году тому доказательство», - сказал Збигнев Рау после переговоров в Министерстве иностранных дел РК.

Глава ОБСЕ отметил стабилизацию ситуации в Казахстане после январских событий. По его словам, был установлен диалог, решены вопросы безопасности для жителей страны, что очень важно для всего региона Центральной Азии.

«Реформы, представленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, на всех этапах представляют улучшение в области защиты прав человека. Самый яркий пример – это изменения в Конституцию. Мы высоко оцениваем сотрудничество с Правительством Казахстана и будем продолжать оказывать содействие и развивать наше сотрудничество», - добавил Збигнев Рау.

Ранее сообщалось, что Казахстан готов к тесному взаимодействию с ОБСЕ. В вопросах региональной и глобальной безопасности, в том числе, в контексте ситуации в Украине, была подтверждена неизменность курса Казахстана на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики.

До этого Збигнев Рау встретился со спикером Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым. Он приехал в Казахстан в рамках ознакомительной поездки по региону в качестве вновь избранного председателя ОБСЕ. Помимо Казахстана также запланированы посещения Узбекистана и Монголии.



