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    Казахстан опустился на девятую строчку в медальном зачете Универсиады-2023

    16 Января 2023, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студенческая сборная Казахстана после четвертого дня Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) опустилась с шестого на девятое место в медальном зачете, передает МИА «Казинформ».

    На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) 15 января казахстанские спортсмены не завоевали медалей.

    На данный момент в копилке у нашей сборной одна золотая медаль. В медальном зачете мы разделили девятую строчку с командой Эстонии.

    Лидирует Япония с семью медалями (4-2-1), на втором месте команда Франции, которая также имеет семь медалей (2-1-4), следом, завоевав по три медали, идут Чехия (1-1-1) и Финляндия (1-1-1).

    Актуальный медальный зачет Универсиады-2023 представлен ниже:

    1. Япония – 4-2-1;

    2. Франция – 2-1-4;

    3. Чехия – 1-1-1;

    3. Финляндия – 1-1-1;

    5. Германия – 1-0-2;

    6. Канада – 1-0-1;

    6. Южная Корея – 1-0-1;

    6. Швейцария – 1-0-1;

    9. Казахстан – 1-0-0;

    9. Эстония – 1-0-0;

    11. США – 0-3-0;

    12. Норвегия – 0-2-1;

    13. Польша – 0-2-0;

    14. Испания – 0-1-2;

    15. Италия – 0-1-0.

    Честь Казахстана на Универсиаде защищают 78 спортсменов по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой (муж), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал первую медаль на турнире: «золото» стране принес биатлонист Вадим Куралес, победивший в индивидуальной гонке. После этой победы Казахстан с одной золотой медалью занимал шестое место в медальном зачете, опережая команды Норвегии и США.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Молодежь
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