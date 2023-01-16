Казахстан опустился на девятую строчку в медальном зачете Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студенческая сборная Казахстана после четвертого дня Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) опустилась с шестого на девятое место в медальном зачете, передает МИА «Казинформ».

На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) 15 января казахстанские спортсмены не завоевали медалей.

На данный момент в копилке у нашей сборной одна золотая медаль. В медальном зачете мы разделили девятую строчку с командой Эстонии.

Лидирует Япония с семью медалями (4-2-1), на втором месте команда Франции, которая также имеет семь медалей (2-1-4), следом, завоевав по три медали, идут Чехия (1-1-1) и Финляндия (1-1-1).

Актуальный медальный зачет Универсиады-2023 представлен ниже:

1. Япония – 4-2-1;

2. Франция – 2-1-4;

3. Чехия – 1-1-1;

3. Финляндия – 1-1-1;

5. Германия – 1-0-2;

6. Канада – 1-0-1;

6. Южная Корея – 1-0-1;

6. Швейцария – 1-0-1;

9. Казахстан – 1-0-0;

9. Эстония – 1-0-0;

11. США – 0-3-0;

12. Норвегия – 0-2-1;

13. Польша – 0-2-0;

14. Испания – 0-1-2;

15. Италия – 0-1-0.

Честь Казахстана на Универсиаде защищают 78 спортсменов по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой (муж), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал первую медаль на турнире: «золото» стране принес биатлонист Вадим Куралес, победивший в индивидуальной гонке. После этой победы Казахстан с одной золотой медалью занимал шестое место в медальном зачете, опережая команды Норвегии и США.



