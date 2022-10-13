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    Казахстан определил для своего председательства в СВМДА амбициозные приоритеты - Президент

    13 Октября 2022, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан определил для своего нынешнего председательства в СВМДА ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование Совещания в полноценную международную организацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента создания Совещания государства-члены провели пять встреч на высшем уровне и шесть министерских встреч, продемонстрировав тем самым активную политическую поддержку процесса СВМДА. В СВМДА в разное время председательствовали Казахстан, Турция, Китай и Таджикистан. Спустя 10 лет после предыдущего председательства Казахстан определил для своего нынешнего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время саммита в Астане.

    «Мы рассматриваем нашу организацию как важный компонент азиатской системы безопасности, основанной на принципах взаимного уважения интересов друг друга. Безопасность в Азии создает основу глобальной безопасности», - подчеркнул Глава государства.

    В столице Казахстана под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На встрече присутствуют главы 11 государств: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Политика СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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