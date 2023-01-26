Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан оказывает значительную поддержку Афганистану - представители Европейской службы внешних действий

    26 Января 2023, 15:23

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской столице состоялось третье заседание специальных представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану. Итоги мероприятия прокомментировали МИА «Казинформ» cпецпредставители Евросоюза в Афганистане и ЦА, передает МИА «Казинформ».

    Так, Специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон отметил, что образование – именно та сфера, где Казахстан активно выделяет гранты и стипендии афганской молодежи. Некоторые из них также распределяются через системы организаций ПРООН и ЕС.

    «Это очень важно и ценно. Гранты для обучения в Казахстане выделяются относительно небольшому количеству молодых людей, но такая помощь очень много значит для их жизни и будущего», - сказал Никлассон.

    Роль Казахстана в поддержке Афганистана велика, считает Спецпредставитель ЕС в ЦА Терри Хакала.

    «Мы знаем, что ваша страна активно поддерживает Афганистан - это часть диалога по безопасности со странами Центральной Азии», - добавила Терри Хакала.

    В г.Алматы есть институты ООН, которые задействованы в поддержке Афганистана. Евросоюз и все пять государств Центральной Азии должны совместно взаимодействовать в рамках решения проблем афганского населения, считает европейский дипломат.

    Спецпредставитель ЕС по Афганистану Никлассон также отметил, что Европейский Союз оказывает существенную помощь афганскому народу. Эта поддержка осуществляется в соответствии с международным гуманитарным правом и принципами.

    «Талибан» ограничил возможность для афганских женщин работать в неправительственных организациях. Около 30-40 процентов сотрудников НПО, доставляющих гумпомощь в Афганистан, составляют женщины, отметил он, добавив, что доставка помощи афганскому народу продолжится, как и соблюдение гуманитарных обязательств.

    «Из Брюсселя мы смогли связаться напрямую по видеосвязи с афганскими женщинами, которые рассказали, с какими сложностями им приходится сталкиваться сегодня. Включая образование, а также права на работу, опасения за безопасность и насильственное вступление в брак. Очевидно, что большая часть афганских женщин не желает покидать страну, а готова продолжать жить в Афганистане. Но они хотят соблюдения своих прав на образование, работу. Это то, что мы также обсуждали с центрально-азиатскими партнерами. С этой стороны для нас важен обмен мнениями с представителями Центральной Азии для того, чтобы предложить решения в новых условиях», - сказал Никлассон.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Евросоюз Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заместитель главы МИД РК обсудил в Брюсселе перспективы двусторонних отношений Казахстана и ЕС
    Евро укрепляется по отношению к доллару
    Роман Василенко встретится с руководством Совета Европы и ПАСЕ
    Спецпредставители по Афганистану пяти государств Центральной Азии встретились с представителями Евросоюза
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров