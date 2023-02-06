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    Казахстан окажет экстренную помощь Турции

    6 Февраля 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики», - говорится в сообщении.

    Как сообщалось, в провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    По информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы в 4.17 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

    В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. К данному моменту сообщается о 284 погибших и не менее 2323 пострадавших.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами из-за сильного землетрясения.

    В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что погибших или пострадавших граждан Казахстана в результате мощного землетрясения в Турции на данный момент нет.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Правительство РК Турция
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