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    Казахстан официально отменил смертную казнь

    24 Сентября 2020, 11:42

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    Решение о присоединении к Международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

    В декабре 2019 года Президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

    Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году.

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    ООН МИД РК Права человека
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