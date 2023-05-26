Казахстан официально лишился чемпионата мира по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) 2023 года проголосовал за назначение оставшихся турниров программы чемпионата мира по хоккею 2024 года на предстоящий сезон, а также проголосовал за выбор страны проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт IIHF.

«Делегатам IIHF пришлось выбирать между двумя отличными заявками: одной - из Германии и другой - из Казахстана, но в итоге победила только одна. После очень убедительных презентаций обеих стран все делегаты тайно проголосовали. Победителем стала ГЕРМАНИЯ!», - говорится в сообщении.

Казахстан мог впервые принять турнир, но немцы выиграли с солидным запасом.

Набрав 102 голоса в свою пользу, Германия будет иметь честь принять у себя чемпионат мира по хоккею с шайбой 2027 года, ровно через 10 лет после последнего чемпионата мира.

