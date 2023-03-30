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    Казахстан обеспечил себе первую медаль на турнире по боксу в Баку

    30 Марта 2023, 00:16

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Баку стартовал международный юношеский турнир по боксу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, в первый день соревнований, проходящих в Центре бокса при участии более 100 спортсменов из 11 стран, состоялось 16 боев. В 6 весовых категориях определились имена боксеров, вышедших в 1/4 финала, в двух – в полуфинал.

    Пять членов сборной Азербайджана, вышедших на ринг в первый день, одержали победу.

    Из четырех выступивших казахстанцев трое оказались сильнее своих соперников.

    Так, Данияр Акбысенов в весовой категории 52 кг побил Эрлана Ергешова из Кыргызстана в 1/8 финала.

    К сожалению, в весовой категории 57 кгЕслам Тахиров проиграл Звиаду Чотчуа из Грузии.

    Бекарис Нурмухан в весовой категории 66 кг победил боксера из Узбекистана Хусанбоя Рустамжонова в 1/8 финала.

    А вот Рамазан Орынбасар в весовой категории 50 кг в 1/4 финала оказался сильнее Бузургмехра Иксанова из Таджикистана и смог выйти в полуфинал. Таким образом он себе обеспечил как минимум бронзовую медаль турнира.

    Во второй день турнира запланировано 19 поединков. Начало в 15:00.

    По итогам соревнований, которые завершатся 1 апреля, определятся победители в 14 весовых категориях.

    1/8 финала

    52 кг

    Али Худавердиев (Азербайджан) – Хасрат Мехдиев (Азербайджан) – 5:0

    Фаиг Моллаев (Азербайджан) – Мухаммед Алиев (Россия) – 4:1

    Эрлан Ергешов (Кыргызстан) – Данияр Акбысенов (Казахстан) – 1:4

    54 кг

    Рауль Асадуллаев (Азербайджан) — Павел Кондрашов (Россия) — 0:5

    57 кг

    Еслам Тахиров (Казахстан) – Звиад Чотчуа (Грузия) – 1:4

    60 кг

    Фирузджон Садуллаев (Узбекистан) – Джанаслан Темирбиев (Россия) – 5:0

    63 кг

    Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан) – Гасан Тагизаде (Азербайджан) – 5:0

    66 кг

    Эльнур Абдуллаев (Грузия) – Зухуруддин Абдуллоев (Таджикистан) – первый победил с абсолютным преимуществом

    Хусанбой Рустамжонов (Узбекистан) – Бекарис Нурмухан (Казахстан) – 2:3

    1/4 финала

    46 кг

    Али Бахышев (Азербайджан) — Бехруз Курбонов (Узбекистан) — первый не вышел на бой

    Сергей Заяц (Беларусь) – Уджал Мусаев (Азербайджан) – 2:3

    Ясур Уулу Таалайбек (Кыргызстан) – Билал Назаров (Азербайджан) – 0:5

    Андрей Котусов (Россия) – Фарид Исмаилзаде (Азербайджан) – 5:0

    50 кг

    Рамазан Оринбасар (Казахстан) – Бузургмехр Иксанов (Таджикистан) – 3:2

    Арсений Жильцов (Россия) — Ариф Меджидов (Азербайджан) — 5:0

    Шохжахон Кахраманов (Узбекистан) – Багир Амирханлы (Азербайджан) – 5:0

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азербайджан Бокс
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