Казахстан не вносили в «черный список» по Шенгену - Представительство ЕС в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан Казахстана после 1 марта 2023 года нет, и Европейский Союз не вносил Казахстан в «черный список». Об этом сообщается на сайте Представительства ЕС в Казахстане, передает МИА «Казинформ». .

«Как правило, решение о выдаче шенгенской визы принимается соответствующим Консульством государства-члена ЕС в течение 15 дней. Это правило будет по-прежнему применяться к Казахстану.

В исключительных отдельных случаях этот период может быть продлен до 45 дней, если требуется более детальное рассмотрение заявления и/или необходимо предоставить дополнительные документы. Такая практика всегда применялась ко всем заявителям независимо от их гражданства, и к ней прибегают только в исключительных случаях.

Процедура проведения предварительных консультаций, которая недавно была введена для Казахстана, может занять до семи дней, и эти консультации проводятся в течение стандартной процедуры в 15 дней. Поэтому для заявителей не будет существенных задержек в выдаче виз.

Проведение предварительных консультаций – это стандартная процедура, регулируемая Визовым кодексом, и применяется к ряду стран. В Шенгенской информационной системе (ШИС), которая систематически используются государствами-членами Шенгенской зоны для консультаций друг с другом, не существуют «черных списков. Введение предварительных консультаций для Казахстана в рамках Шенгенской информационной системы не имеет ничего общего с прекрасными отношениями между ЕС и Казахстаном, которые продолжают динамично развиваться в различных направлениях и сферах взаимных интересов», - говорится в сообщении.

Общую информацию о порядке подачи заявления на получение визы можно найти на веб-сайте Генерального директората по миграции и внутренним делам.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об изменениях в механизме получения казахстанцами шенгенской визы.

«Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включен в какой-то список, то мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, где гражданам отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, в Шенгенском соглашении нет ни «черных», ни «красных» списков.



