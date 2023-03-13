Казахстан не получал официального уведомления о санкциях – МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан не получал официального уведомления о санкциях ни от США, ни от европейских стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Западные СМИ заявляют о возросшем транзите попавших под санкции российских компаний через Казахстан. На западе задаются вопросом – не помогает ли Казахстан России обойти санкции?» - такой вопрос Айбеку Смадиярову задали журналисты на брифинге в МИД.

Официальный представитель МИД напомнил о существующем механизме экономических взаимоотношений между странами.

«Существует специальная комиссия, которую координируют министерства торговли обоих стран. К примеру, если казахстанская компания планирует провести переговоры с российской компанией или подписать контракт, то эта же комиссия предоставит предварительную информацию о компании. Поэтому на сегодняшний день ни одна компания Казахстана не подверглась санкциям. Потому что мы ведем кропотливую работу по этому вопросу», - объяснил он.

«Конечно, мы будем проверять данные публикации вместе с нашими западными коллегами. В настоящее время ни из Европы, ни из США официального сообщения о санкциях не поступало»,-сказал Айбек Смадияров.



