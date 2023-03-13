Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан не получал официального уведомления о санкциях – МИД

    13 Марта 2023, 17:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан не получал официального уведомления о санкциях ни от США, ни от европейских стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Западные СМИ заявляют о возросшем транзите попавших под санкции российских компаний через Казахстан. На западе задаются вопросом – не помогает ли Казахстан России обойти санкции?» - такой вопрос Айбеку Смадиярову задали журналисты на брифинге в МИД.

    Официальный представитель МИД напомнил о существующем механизме экономических взаимоотношений между странами.

    «Существует специальная комиссия, которую координируют министерства торговли обоих стран. К примеру, если казахстанская компания планирует провести переговоры с российской компанией или подписать контракт, то эта же комиссия предоставит предварительную информацию о компании. Поэтому на сегодняшний день ни одна компания Казахстана не подверглась санкциям. Потому что мы ведем кропотливую работу по этому вопросу», - объяснил он.

    «Конечно, мы будем проверять данные публикации вместе с нашими западными коллегами. В настоящее время ни из Европы, ни из США официального сообщения о санкциях не поступало»,-сказал Айбек Смадияров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Россия США Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Объем денежных переводов из Казахстана в Россию вырос почти на 69 %
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров