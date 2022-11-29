Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна

    29 Ноября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты попросили прокомментировать информацию относительно того, что Россия просила Казахстан снизить тарифы перевозки зерна через нашу страну на 40%.

    «Никто не собирается снижать. Пока нет никаких конкретных предложений, перевозки товаров, о каких количествах идет. Вчера мы обсуждали большой круг вопросов. У нас не хватает подвижного состава, перевозочного состава, есть узкие места в инфраструктуре. Вы знаете, мы собираемся строить еще один переход и дорогу Бахты-Аягоз. Мы предложили им участвовать, потому что, прежде всего, это выгодно Российской Федерации. Это северный поток грузов и так далее», - сказал Серик Жумангарин после заседания Правительства.

    Серик Жумангарин уточнил, что на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшем в Оренбурге, обсуждались вопросы по барьерам, которые возникают при транспортировке грузов, а вот вопросы, связанные со снижением тарифов не возникали.

    «Мы разговаривали тет-а-тет об этих вещах. Я сказал, что, прежде всего, мы будем исходить из прагматических соображений, необходимо быть прагматичным и думать о долгосрочных интересах страны. Об этом сказал Глава государства в своем Послании, это абсолютно справедливые слова», - считает С. Жумангарин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Россия Цены и тарифы Серик Жумангарин Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возможность возврата проблемных ТЭЦ государству прокомментировал спикер Сената
    Полный технический аудит энергетических объектов в регионах проведут в Казахстане
    Востребованные специальности в Казахстане назвала глава Минтруда
    Спецвизу «Neo Nomad Visa» внедрят в Казахстане
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    3 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    4 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
    5 Президент РК встретился с Председателем Правительства России
    Новости партнеров