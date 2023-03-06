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    Казахстан не намерен давать свою площадку для обхода санкций – МИД РК

    6 Марта 2023, 17:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день ни одна казахстанская компания не подвержена вторичным санкциям. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга журналисты ему задали вопрос касательно публикации в зарубежных СМИ о том, что Россия в обход санкций получает технологии для войны, в том числе и от Казахстана через третьи страны.

    «Как мы до этого говорили, у нас работают специалисты, эксперты, которые изучают заранее все контракты, и Казахстан не намерен давать свою площадку для обхода санкций. На сегодняшний день ни одна казахстанская компания не подвержена вторичным санкциям», - сказал Айбек Смадияров.

    Отметим, ранее агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что РФ в обход санкций «получает технологии для войны».

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Россия
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